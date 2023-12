Nella prima serata di sabato, 23 dicembre, è andata in onda su Canale 5 la 28esima puntata di Grande Fratello, durante la quale non sono mancate sorprese, novità, nuovi concorrenti e scontri. Intanto abbiamo assistito all’ingresso di due nuovi gieffini e al ritorno di Beatrice Luzzi. Ma come si è chiuso l’ultimo televoto? E chi sono i nuovi nominati?

Grande Fratello, il meno votato del 23 dicembre

Federico Massaro, Greta Rossetti e Marco Maddaloni sono stati chiamati ad affrontare l’ultimo televoto del Grande Fratello. Maddaloni è stato il primo concorrente a salvarsi, mentre tra Greta e Federico, quest’ultimo è risultato essere il meno votato.

Ecco quali sono state le percentuali legate all’ultimo televoto: Marco Maddaloni con il 51% delle preferenze, Greta Rossetti con il 32% e Federico Massaro con il 17%. Essendo il meno votato, Federico è stato anche il primo candidato all’eliminazione della prossima settimana.

Le nomination

Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, come di consueto si sono svolte anche le nomination. Fiordaliso, Varrese, Paolo e Anita sono risultati essere i preferiti dalla Casa, e quindi immuni; Cesara Buonamici ha invece dato la sua preferenza a Rosanna Fratello e Greta Rossetti. Ecco come hanno votato i vari gieffini:

Marco ha nominato Letizia

Rosy ha nominato Giuseppe

Vittorio ha nominato Rosy

Letizia ha nominato Monia

Giuseppe ha nominato Grecia

Monia ha nominato Grecia

Perla ha nominato Vittorio

Federico ha nominato Perla

Fiordaliso ha nominato Marco

Varrese ha nominato Perla

Rosanna ha nominato Perla

Anita ha nominato Vittorio

Paolo ha nominato Monia

Greta ha nominato Grecia

Grecia, Monia e Perla sono le concorrenti nominate; la persona meno votata sarà candidata alla prossima eliminazione con Federico.