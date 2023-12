La settimana si è aperta all’insegna del Grande Fratello, con la 26esima puntata. La serata è stata ricca di confronti, momenti particolarmente intensi e ovviamente emozioni legate al risultato del televoto in atto. L’appuntamento non prevedeva alcuna eliminazione, ma non per questo il televoto è stato meno importante.

Grande Fratello, il meno votato dell’11 dicembre

Il pubblico del Grande Fratello è stato chiamato ad esprimersi su Marco, Perla, Sara e Vittorio. Il meno votato, come spiegato dal padrone di casa, sarà destinato ad essere candidato all’eliminazione. Ma come è andato l’ultimo televoto?

Il primo a salvarsi è stato Maddaloni, seguito da Vittorio. Nell’ultimo scontro tra Perla e Sara, la meno votata è stata la Ricci. Ecco quali sono state le percentuali: Perla 49%, Vittorio 29%, Marco 19% e Sara 3%. La Ricci è così finita al televoto insieme agli altri concorrenti e che decreterà il nuovo eliminato del Grande Fratello di sabato 16 dicembre.

La meno votata dal pubblico, che quindi finirà direttamente in nomination questa sera, è… Sara! #GrandeFratello pic.twitter.com/oW8XUqEH2t — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 11, 2023

Le nomination

Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, come di consueto si sono svolte anche le nomination. I preferiti dalla Casa sono stati Fiordaliso, Massimiliano e Anita. Cesara Buonamici ha dato la sua preferenza a Garibaldi.

Sara Ricci ha nominato Perla Vatiero

Perla ha nominato Vittorio Menozzi

Vittorio ha nominato Perla

Rosy ha nominato Vittorio

Paolo ha nominato Grecia Colmenares

Beatrice ha nominato Perla

Marco ha nominato Grecia

Letizia ha nominato Marco Maddaloni

Grecia ha nominato Beatrice Luzzi

Massimiliano ha nominato Beatrice

Giuseppe ha nominato Beatrice

Anita ha nominato Beatrice

I concorrenti nominati sono stati: Beatrice, Sara, Perla, Grecia e Vittorio. Chi sarà eliminato?