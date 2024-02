A distanza di appena due giorni dall’ultimo appuntamento, torna stasera una nuova puntata del Grande Fratello. Ad attenderci sarà il risultato del nuovo televoto (non eliminatorio) che vede protagonisti Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Marco Maddaloni. Chi sarà il meno votato? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Al termine della puntata del Grande Fratello dello scorso 12 febbraio, tre concorrenti sono finiti in nomination. Chi sarà il meno votato tra Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Marco Maddaloni?

Tra i tre Marco Maddaloni è colui che vorrebbe lasciare la Casa in quanto, dalle sue parole, pare non abbia intenzione di rinnovare il contratto e sarebbe intenzionato a tornare dai suoi figli. Sarà accontentato? La puntata, tuttavia, non sarà eliminatoria ma svelerà il concorrente che sarà candidato all’eliminazione del successivo appuntamento.

Scopriamo, intanto, quali sono stati i risultati dei maggiori sondaggi online, a partire dal nostro Blog, dove la preferita resta Beatrice dalla metà dei lettori, seguita da Marco e Stefano.

Questo è anche il risultato degli altri due maggiori sondaggi online ospitati su Reality House e Grande Fratello Forum: ecco a seguire i rispettivi risultati.

Stefano Miele rischia, quindi, di finire direttamente in nomination anche nel prossimo appuntamento all’insegna del Grande Fratello? Lo scopriremo nelle prossime ore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)