Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, la 37esima, condotta come sempre da Alfonso Signorini. Tra i momenti cruciali della serata, ci sarà anche la parentesi legata al nuovo televoto in corso e che vede tre concorrenti in ballo: Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Grecia Colmenares. Chi si salverà? Ecco cosa hanno rivelato in merito i principali sondaggi online.

Grande Fratello: chi salvare? I sondaggi

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Stefano Miele è risultato il meno votato al televoto ed è finito così tra i candidati alla prossima eliminazione. Stasera conosceremo il prossimo nome, precisamente uno tra Beatrice, Sergio e Grecia.

Sono loro, infatti, i protagonisti del nuovo televoto rispetto al quale si sono espressi gli utenti online che hanno partecipato al sondaggio presente sul nostro Blog e che vede la Luzzi la concorrente preferita con oltre il 59% dei voti, mentre Sergio e Grecia giocarsela con percentuali molto vicine.

Il sondaggio presente su Reality House, invece, evidenzia al primo posto sempre Beatrice, preferita con il 44% dei voti, seguita da Sergio al 29% e Grecia con uno stacco di appena un punto percentuale.

Ed infine, ecco i risultati del sondaggio accolto sul portale Grande Fratello Forum: in cima c’è sempre Beatrice, che si lascia alle spalle Grecia e Sergio.

