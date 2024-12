Grande Fratello: Lorenzo Spolverato si tradisce? “Il mio ex…”, lapsus inaspettato

Nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è di nuovo al centro di un acceso dibattito. Dopo aver smentito con fermezza i rumor sulla sua presunta omosessualità in diretta televisiva, il modello milanese si è lasciato sfuggire una frase che ha immediatamente scatenato le reazioni dei telespettatori e dei social.

Il caso Lorenzo Spolverato: quel lapsus che scatena il web

“A me piace la donna, Alfonso!” aveva dichiarato ieri sera Lorenzo, rispondendo alle insinuazioni emerse dalla madre di Shaila Gatta. Ma la sua posizione sembra essersi incrinata poche ore dopo, quando, parlando con il rugbista Maxime Mbanda, Lorenzo si è lasciato andare a una rivelazione inattesa.

Mentre Maxime raccontava il motivo del nome di sua figlia, spiegando che si trattava di un omaggio alla canzone Blu Celeste, Lorenzo ha risposto con un’apparente naturalezza: “Ah, a me l’han dedicata, il mio ex mi aveva dedicato sta canzone!”. Una frase che, in pochi secondi, ha fatto il giro del web, alimentando di nuovo le voci e i sospetti sul suo orientamento sessuale.

I social sono esplosi di commenti, tra chi ritiene che Lorenzo abbia semplicemente commesso un lapsus e chi, invece, crede che l’episodio confermi ciò che finora il modello avrebbe cercato di celare. “Un lapsus freudiano?”, si chiedono gli utenti di X. Altri fanno notare come questo scivolone si inserisca in un quadro più ampio di ambiguità, tra la vicenda del “segreto nascosto” con Helena Prestes e le insinuazioni su presunti flirt fuori dalla Casa.