Grande Fratello, Lorenzo Spolverato accusa Luca Calvani: c’entra Helena Prestes

Nel cuore delle dinamiche del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato scuote gli equilibri con accuse esplosive: secondo lui, il legame tra Luca Calvani e Helena Prestes non sarebbe autentico, ma frutto di una strategia suggerita da Enzo Paolo Turchi. Durante la puntata del 13 gennaio, Spolverato ha fatto riferimento a un presunto “bigliettino segreto” passato da Turchi a Calvani durante una sessione di coreografie. “Come facciamo a sapere che si trattava solo di ballo?” ha detto provocatoriamente il modello.

Strategia dietro al legame tra Luca Calvani e Helena Prestes?

Le tensioni sono esplose dopo il ritorno di Jessica Morlacchi nella Casa in veste di ospite. Jessica ha accusato Luca Calvani di aver giocato con i suoi sentimenti per poi avvicinarsi a Helena Prestes con intenti puramente strategici.

“Enzo Paolo ti ha suggerito di farlo” ha detto Jessica durante il confronto. Lorenzo Spolverato, da sempre critico nei confronti dell’attore, ha sostenuto le affermazioni della cantante, aumentando le tensioni tra i concorrenti.

La risposta di Luca Calvani e il botta e risposta al vetriolo

Luca Calvani ha cercato di smorzare le accuse, liquidandole come “fantasie” e rilanciando con una frecciatina su un presunto flirt tra Spolverato e un celebre guru della moda.

“Chi sarebbe il tuo misterioso guru?” ha ironizzato Calvani, lasciando intendere che anche Lorenzo avrebbe qualcosa da nascondere. La replica di Spolverato non si è fatta attendere: “Ho lavorato con grandi brand, ma non ho mai avuto a che fare con un guru della moda. Giorgio Armani? Ma no, ha altro a cui pensare”.