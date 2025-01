Grande Fratello, Lorenzo lancia la sfida a Helena: “Mai contro di me!”

La tensione nella Casa è alle stelle: confessioni, strategie e colpi di scena in arrivo. Scopri cosa ha detto Lorenzo Spolverato

La Casa del Grande Fratello continua a essere teatro di scontri e alleanze strategiche. Nella puntata di ieri sera, condotta da Alfonso Signorini, Lorenzo Spolverato ha catalizzato l’attenzione con dichiarazioni pungenti e una rivelazione sorprendente.

Lorenzo Spolverato svela la sua strategia contro Helena

Al centro del dibattito, il triangolo tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Lorenzo non ha risparmiato critiche alla modella brasiliana, accusandola di incoerenza. “C’è stata un po’ di contraddizione… Helena non sa neanche lei quello che vuole” ha dichiarato il modello milanese, invitando Zeudi e Javier a non farsi condizionare dalle reazioni della Prestes.

Durante le nomination, il clima si è ulteriormente surriscaldato. Lorenzo ha ribadito di non nutrire grande simpatia per Helena, spiegando di aver tentato inizialmente di costruire un rapporto: “Le ho offerto persino un panino con la Nutella, ma ha rifiutato”. La risposta di Helena non si è fatta attendere: “Lui è falso, questa è tutta falsità!”.

La modella brasiliana è ora al televoto eliminatorio, che si concluderà giovedì, e proprio questo verdetto potrebbe cambiare le dinamiche all’interno della Casa.

Dopo la diretta, Lorenzo si è confidato con la fidanzata Shaila Gatta, annunciando una strategia precisa: se Helena dovesse salvarsi al televoto, il suo obiettivo sarà eliminarla a tutti i costi. “Aspetto giovedì… Se non esce, cambio gioco con lei per buttarla fuori” ha affermato deciso.

L’atmosfera si preannuncia incandescente. La sfida tra Lorenzo e Helena potrebbe riservare sorprese clamorose, alimentando ulteriormente i già intensi conflitti nella Casa.