Grande Fratello, scoppia lo scandalo: “Lorenzo e Helena si conoscevano già”, la rivelazione bomba sconvolge tutto

Una rivelazione scottante sta scuotendo le fondamenta del Grande Fratello 2024: il rapporto tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes nasconderebbe un retroscena clamoroso, emerso grazie a una confidenza di Amanda Lecciso che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.

Grande Fratello 2024: il segreto di Lorenzo ed Helena viene a galla

Tutto è iniziato con una domanda apparentemente innocente di Spolverato a Luca Giglio: “Ma tu sai di me e lei? Parlo del fuori”, riporta Biccy.it. Un interrogativo che ha acceso i riflettori su un possibile legame pregresso tra i due concorrenti, confermato poco dopo da un sussurro della Lecciso: “Se lui ed Helena si sono sentiti fuori? Sì!”.

“lorenzo ed helena si sono sentiti fuori” “si” eh vabbè siete dei pagliacci #grandefratello

— lara (@Lar02a) November 14, 2024

Grande Fratello 2024: i dettagli nascosti della storia

Le rivelazioni non finiscono qui. Shaila ha infatti svelato un retroscena piccante: “Che poi anche Lorenzo ha fatto qualcosa sotto le coperte con lei. Chi me l’ha detto? Lui!”. Una confessione che si scontra con le ripetute smentite della Prestes riguardo a un coinvolgimento fisico con il coinquilino.

Un elemento ancora più intrigante emerge da una conversazione datata 23 ottobre, quando Helena confessava a Jessica: “Io non gli credo. Lui mi ripeteva che Shaila non gli piaceva per nulla. C’è qualcosa che non torna. Mi ripeteva che voleva una ragazza come me e che lei non era la donna che faceva per lui. Poi ci sono cose che non posso dire”.

E aggiungeva misteriosamente: “Qui non posso, ma quando saremo fuori ti dirò tutto”.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.