Grande Fratello e La Talpa, cambiano i giorni di messa in onda: ecco la nuova programmazione

Colpi di scena non solo sullo schermo, ma anche nei palinsesti. La seconda puntata de La Talpa 2024, condotta da Diletta Leotta, andrà in onda lunedì 11 novembre, anticipando di un giorno rispetto alla precedente messa in onda. Di conseguenza, il Grande Fratello, il reality show guidato da Alfonso Signorini, slitta a martedì 12 novembre.

Quando vedere la seconda puntata de La Talpa 2024

Il ritorno de La Talpa ha catturato l’attenzione del pubblico, grazie a un format rinnovato e una conduzione energica di Diletta Leotta. La seconda puntata, inizialmente prevista per martedì 12, sarà anticipata a lunedì 11 novembre.

Il mistero si infittisce: i concorrenti, dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca, iniziano a sospettare di possibili “talpe” all’interno del gruppo. Le dinamiche si fanno sempre più intriganti, mentre il pubblico si prepara a scoprire nuovi colpi di scena.

Il Grande Fratello slitta: cosa aspettarsi martedì 12 novembre

Lo spostamento de La Talpa ha un impatto diretto sul Grande Fratello. La nuova puntata andrà in onda martedì 12 novembre, giorno che potrebbe segnare un cambio di programmazione definitivo.

Tra i momenti più attesi, l’eliminazione di uno tra Shaila, Clayton e Mariavittoria, e il possibile ritorno di Tommaso Franchi dalla Spagna. Il ragazzo, attualmente ospite del Gran Hermano, ha rivelato di non sentire la mancanza di Mariavittoria, ma la tensione potrebbe crescere nel rivederla.