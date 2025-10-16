Grande Fratello, Jonas: “Ecco chi mi piace e con chi ci proverò”

Jonas, la confessione al Grande Fratello.

Jonas Pepe rompe il silenzio al Grande Fratello: “Mi piace lei, ma ho paura del due di picche”

Nel giro di pochi giorni dal via di questa nuova edizione del Grande Fratello, abbiamo già assistito a un primo bacio – quello tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi – che però non ha avuto seguito, complice anche l’eliminazione di lui avvenuta lo scorso lunedì. Dopo quell’episodio, la casa si è mantenuta piuttosto tranquilla in termini di flirt, almeno fino a ieri sera, quando Jonas Pepe ha deciso di aprirsi con alcuni coinquilini.

Il giovane modello romano ha confidato i suoi pensieri più sinceri a Francesco Rana, parlando apertamente di chi tra le ragazze presenti nella casa lo attrae di più. Ha menzionato più nomi, ma uno in particolare sembra aver catturato davvero il suo interesse.

Jonas confessa: “Passerei una notte con Grazia, ma Rasha è quella che mi interessa davvero”

Parlando in modo molto diretto, Jonas ha rivelato le sue impressioni su alcune delle concorrenti. Di Grazia Kendi ha detto che la trova molto attraente fisicamente, tanto da voler “passare una nottata” con lei. Su Francesca Carrara, invece, ha spiegato che non potrebbe mai avere un rapporto perché ha stretto un legame profondo con suo figlio, Simone: “ormai ha legato troppo con suo figlio Simone e che quindi non potrebbe mai lasciarsi andare con lei.”

Ma è su un’altra gieffina che Jonas ha dimostrato un vero interesse: Rasha.

“Mi piace, lei è matura”

Molti spettatori avevano ipotizzato una possibile coppia tra Jonas e Giulia Soponariu, ma lui ha smentito queste voci spiegando perché, secondo lui, non sarebbe la ragazza giusta:

“Lei ha pur sempre 20 anni e io 24. Chi ascolta potrebbe dire che la differenza tra 20 e 24 è poca, ma 4 anni alla nostra età è tanto. Lei sarà uscita dal liceo l’anno scorso. Se mi fossi messo con lei nel 2024 gli avrei dovuto chiedere ‘che voto hai preso in matematica?’”

Con tono ironico ma onesto, Jonas ha continuato il suo discorso motivando la distanza emotiva e mentale:

“Io ho la mia vita, sto all’ennesimo anno di università, ho fatto diverse esperienze. Molte delle esperienze che ho fatto sono state proprio in questi ultimi anni. Per questo ti dico che 4 anni alla nostra età non sono pochi. Certo, Giulia mi piace e potrebbe darmi una certa spensieratezza, poi apprezzo la sua solarità. Prima ho risposto alle domande che mi ha fatto, sul colore preferito, su quale agente atmosferico mi piace, io ho risposto: il blu, le stelle e l’infinito. Queste sono cose che ritrovo più in Rasha. Non è che mi piacciono le donne mature, ma a livello di mentalità mi trovo molto meglio con loro.”

Parole che non lasciano spazio a dubbi: Rasha è il vero interesse di Jonas. La differenza d’età potrebbe però rappresentare un ostacolo, dato che la modella ha 32 anni, mentre lui ne ha 24. Vedremo se sarà un problema anche per lei.

Jonas, la confessione al Grande Fratello: “Devo attaccare? Ok!”

Verso la fine della conversazione, Jonas ha lasciato intendere di voler fare il primo passo, pur consapevole dei rischi:

“Quindi è Rasha che mi interessa. Devo attaccare? Ok! Però io se faccio una mossa sbagliata che ci provo con Rasha e con Rasha non va io ho finito. Dopo ci continuo a provare lo stesso fino a quando sto qui dentro. Non è che faccio la mossa e poi mi tiro indietro e ci provo con Giulia, non è da me, non sono uno che fa queste cose.”

Un mix di determinazione e paura di ricevere un “due di picche” che potrebbe aprire nuovi sviluppi nelle prossime puntate del reality. Rasha accoglierà il corteggiamento di Jonas? Gli spettatori sono in attesa di scoprirlo.