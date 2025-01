Grande Fratello: Jessica Morlacchi torna nella Casa, confronto di fuoco e un’amica speciale per Helena

Grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello che andrà in onda questa sera. Per la prima volta in questa stagione, il televoto utilizzerà la formula “Chi vuoi eliminare?”, un cambiamento che ha già scatenato numerose discussioni tra i telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni

I concorrenti a rischio di abbandonare il reality sono:

Shaila Gatta

Tommaso Franchi

Luca Calvani

Helena Prestes

Ilaria Galassi

Le ultime due, Helena Prestes e Ilaria Galassi, sono finite in nomination d’ufficio a causa di un provvedimento disciplinare per atteggiamenti aggressivi assunti durante la settimana.

Jessica Morlacchi, anch’essa destinataria di una punizione simile, ha scelto di lasciare volontariamente la Casa, giudicando ingiusta la sanzione.

Il ritorno di Jessica Morlacchi

Secondo le anticipazioni, Jessica Morlacchi tornerà nella Casa per un faccia a faccia con i suoi ex compagni, Helena e Luca, come anticipato da Federica Panicucci durante Mattino 5.

Questo confronto promette scintille, dato il clima di tensione creatosi negli ultimi giorni.

Nikita Pelizon ospite

Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 7, sarà ospite della puntata per supportare la sua grande amica Helena Prestes.

Nikita è stata molto attiva sui social, difendendo Helena dalle critiche e incoraggiando il pubblico a sostenerla per evitare la sua eliminazione.

Le dinamiche interne alla Casa e gli strascichi delle discussioni della scorsa settimana saranno al centro della serata. Le anticipazioni di TvBlog promettono ulteriori approfondimenti su questi temi, con Nikita pronta a portare il suo sostegno e la sua esperienza.