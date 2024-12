Grande Fratello, Javier interessato ad una inquilina? Ecco di chi si tratta

In questi primi mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, il pallavolista Javier Martinez si è fatto notare per il suo interesse verso alcune coinquiline. Prima Shaila Gatta, poi Helena Prestes, e ora sembra che una nuova fiamma stia catturando la sua attenzione: Chiara Cainelli, una delle ultime arrivate.

Grande Fratello, Javier interessato ad una inquilina? Ecco chi

Durante l’aperitivo di ieri sera, la concorrente Mariavittoria Minghetti ha scherzosamente accusato Javier di averla messa da parte in favore delle nuove arrivate. In un momento di leggerezza, ha detto: “Io ti amo, tu ti sei scordato di me, stai sempre con Helena, con le nuove. Dì la verità, ti sta un po’ iniziando a piacere Chiara?”.

Pur smentendo di essere innamorato, Javier non ha negato un certo interesse per Chiara: “Il discorso è il seguente, chiaramente non è una brutta ragazza, oggi ci siamo ritrovati a parlare ed è stato piacevole. Non è una ragazza che mi dispiace… lei con i modi di fare che ha me la fa vedere ancora più carina di quello che è”.

Il confronto sull’amore tra Javier Martinez e Chiara Cainelli

La serata è proseguita con un intenso confronto tra Javier e Chiara, che ha rivelato il suo pensiero sull’amore: “Quando ami veramente una persona è perché ti sei innamorato delle sue imperfezioni, dei difetti delle persone”.

Javier ha confermato, aggiungendo una riflessione personale: “Bello questo discorso, apriamo il discorso sull’amore. Se ti pesano tanto i difetti di una persona non è amore. Se tu accetti i suoi difetti vuol dire che sei veramente innamorato, le persone perfette non esistono”.

Nuova coppia o semplice amicizia?

Le affinità tra Javier Martinez e Chiara Cainelli sembrano emergere sempre più, ma sarà amore o solo una nuova amicizia nella Casa? I fan non vedono l’ora di scoprirlo nelle prossime puntate del Grande Fratello.