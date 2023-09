Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello che prenderà il via lunedì 11 settembre 2023 su Canale 5 nella prima serata. Per la prima volta, casa e luogo di studio si troveranno distanti, ma Signorini e gli autori hanno comunque concepito un’atmosfera speciale che si preannuncia unica rispetto agli anni precedenti.

Grande Fratello, cambia tutto: illuminazione speciale ed enfasi sulle dinamiche

Già dalla prima puntata del GF sono previsti ospiti in studio, ma non ci saranno elementi coreografici “trash”. Qui avranno spazio solo le emozioni e le storie dei concorrenti pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Stando alle informazioni trapelate, il reality show dovrebbe estendersi almeno fino a gennaio, quindi per quattro mesi. Con lo studio e la casa (quest’anno situata per la prima volta a distanza) che sono alle prese con gli ultimi test tecnici, dai social media arrivano già le prime anticipazioni.

A diffondere le prime indiscrezioni sulla prima puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5 c’è Agent Beast, la fonte solitamente affidabile che su Twitter ogni anno svela dettagli interessanti sul reality show.

Fino a questo momento, sappiamo che Signorini e il team di autori hanno pianificato un debutto di grande impatto, all’insegna dell’innovazione:

Sembra che ci sarà un tocco di magia con un’illuminazione speciale tramite una leva. L’atmosfera potrebbe quindi essere diversa, con maggiore enfasi sulle dinamiche e le relazioni. Niente più balletti e coreografie all’interno della casa, segnando così una svolta rispetto alle edizioni precedenti.

Sento di essere l’unica ad approvare (ed amare già) questa svolta anti trash.