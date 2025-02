Grande Fratello, Helena sotto accusa: frase ambigua su Zeudi scatena il web

Nel corso dell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello, una frase di Helena ha acceso il dibattito dentro e fuori la Casa. Il confronto con Zeudi, già caratterizzato da tensioni e non detti, ha preso una piega inaspettata, portando il pubblico e il web a interrogarsi sul reale significato delle sue parole.

Le parole di Helena su Zeudi e la polemica sul web

L’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social, con il pubblico che si è diviso tra chi difende la modella brasiliana e chi, invece, ritiene le sue dichiarazioni inaccettabili.

Da settimane, il rapporto tra Zeudi e Helena è caratterizzato da alti e bassi. Se in passato le due avevano mostrato una certa complicità, negli ultimi tempi la loro amicizia ha iniziato a vacillare, complice anche la presenza di Javier, il nuovo concorrente che ha destabilizzato gli equilibri della Casa.

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha chiesto a Zeudi un’opinione sulla relazione tra Helena e Javier. La ragazza ha espresso fiducia nei loro sentimenti, pur non vedendo un futuro per la coppia. Ma la conversazione ha preso una svolta inaspettata quando è stato rievocato il legame tra Zeudi e Javier, che per un breve periodo sembravano essersi avvicinati.

Zeudi ha chiarito che quell’avvicinamento è stato del tutto casuale e che, sebbene le avesse suscitato emozioni inaspettate, non aveva intenzione di approfondire la conoscenza con il ragazzo. Inoltre, ha ribadito di non aver mai considerato Helena una vera amica, alludendo alla presunta infatuazione della brasiliana nei suoi confronti.

A quel punto, Helena è intervenuta con una dichiarazione che ha immediatamente scatenato polemiche:

Chi vuoi convincere? A me non mi va bene il tuo discorso. Con te avevo un rapporto di amicizia, abbiamo un rapporto di amicizia. Secondo me tu e tante donne con la tua scelta sessuale devono comportarsi meglio nel fare questa cosa che stati facendo. Tu sai benissimo che ero la tua amica e mi comportavo coma amica.”

La frase incriminata, in particolare il passaggio “tu e tante donne con la tua scelta sessuale devono comportarsi meglio”, ha immediatamente acceso il dibattito sui social. Molti utenti hanno visto in queste parole un attacco o un giudizio sulla sessualità di Zeudi, mentre altri hanno ipotizzato che Helena, a causa della barriera linguistica, non sia riuscita a esprimere con chiarezza il suo pensiero.

Dall’altra parte, alcuni fan della modella brasiliana sono corsi a difenderla, sostenendo che il suo italiano ancora incerto possa aver portato a fraintendimenti.

Resta da vedere se la produzione del Grande Fratello e lo stesso Alfonso Signorini decideranno di affrontare la questione nella prossima puntata. Il conduttore, noto per non lasciarsi sfuggire episodi controversi, potrebbe chiedere un chiarimento diretto a Helena, mettendola di fronte alla reazione del pubblico.