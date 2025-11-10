Grande Fratello, Giulia ha un malore e si accascia – VIDEO

Momenti di tensione al Grande Fratello, dove Giulia Soponariu ha avuto un malore improvviso poche ore prima della diretta dell’ottava puntata. L’episodio è avvenuto nel salotto della Casa, mentre i concorrenti erano riuniti sul divano per ascoltare Jonas leggere un comunicato ufficiale del programma.

La situazione è degenerata in pochi secondi. Dopo la votazione per eleggere il nuovo capitano, Giulia ha iniziato a lamentarsi di un dolore alla pancia, per poi accasciarsi lentamente. Nel video che ha iniziato a circolare sui social, si vede Jonas interrompere la lettura, mentre gli altri inquilini accorrono in suo aiuto. La gieffina si è sdraiata portandosi una mano al petto e una all’addome, visibilmente provata.

I compagni hanno immediatamente chiesto l’intervento della regia, che ha sospeso il collegamento per alcuni minuti per consentire l’arrivo dei medici. Durante l’interruzione, chi seguiva la diretta ha notato che le immagini si sono spostate sul giardino vuoto, come già accaduto in altre occasioni.

Ecco il video:

mi viene da piangere che cazzo è successo a giulia pic.twitter.com/Oi8V07Kecc — ℴ (@pazienzafinita_) November 10, 2025

Anche Cristina Plevani, ex vincitrice del reality, ha commentato l’accaduto su Twitter mentre si trovava in viaggio verso gli studi: “Sono in taxi, come sta Giulia?”, ha scritto preoccupata.

Non è la prima volta che in questa edizione del Grande Fratello un concorrente si sente male in diretta. Lo scorso 14 ottobre, infatti, era stato Omer Elomari a subire un improvviso calo di pressione che lo aveva fatto crollare a terra. Anche in quel caso la trasmissione era stata momentaneamente sospesa per permettere ai soccorsi di intervenire.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulle condizioni di Giulia Soponariu né sulle cause precise del suo malessere. Sui social, diversi utenti ipotizzano che possa essersi trattato di un forte attacco di panico dovuto allo stress della permanenza nella Casa.

L’attesa ora è tutta per la diretta, durante la quale probabilmente verranno fornite informazioni aggiornate sullo stato di salute della concorrente.