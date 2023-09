Giselda Torresan, nuova concorrente NIP del Grande Fratello già al centro delle polemiche per via del suo seguitissimo profilo di Instagram. Secondo un insider, infatti, commenti e like sarebbero fake.

Giselda Torresan è la “nip” del Grande Fratello, arriva una segnalazione: “Tutto fake!”

“Un mio amico la conosce. Ti posso assicurare che si è “dopata” il profilo, è tutto fake. I commenti sotto i suoi post sono fake, come i follower e like. Il suo obiettivo era diventare qualcuno di famoso eh. Solo al Grande Fratello allora. Se vuoi ti giro in privato le parole del mio amico”, scrive una utente a Deianira.

Scusate, ma questa pratica non è esattamente ciò che fanno (ogni giorno) anche i volti già noti? Non ci trovo nulla di strano e chi ne soffrirà, in futuro, sarà solo engagement del suo profilo.

Chi è Giselda? Di professione operaia-scalatrice, nata ad Asolo (Treviso) il 27/07/1989. Vive a Pieve del Grappa (TV).

Perché ha deciso di partecipare al Grande Fratello lo svela tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni: