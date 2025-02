Grande Fratello: clamorosa gaffe in regia, microfoni aperti svelano lite furiosa tra autori

Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2025, mentre i concorrenti del Grande Fratello dormivano, un errore tecnico ha portato alla trasmissione in diretta di una lite tra due autori del programma. I microfoni della regia, lasciati accidentalmente aperti, hanno permesso ai telespettatori notturni di ascoltare una discussione accesa tra i membri dello staff.

Microfoni aperti: lite tra gli autori del Grande Fratello

Inizialmente, il dialogo tra i due autori sembrava pacato. Uno di loro ha proposto: “Vabbè, poi li facciamo insieme, magari te li porto qua”. La collega ha risposto: “Sì, sì. Poi li facciamo insieme. Anche io me li sto portando qui…”. Tuttavia, il tono è rapidamente degenerato quando l’autore ha alzato la voce, esclamando: “Non stai facendo niente, adesso mi stai facendo inca**are dai. Non stai facendo niente eh!”.

Nonostante l’ora tarda, numerosi telespettatori erano sintonizzati sulla diretta e hanno immediatamente notato l’incidente. Sui social media, in particolare su X (ex Twitter), sono emersi commenti, alcuni divertiti, altri indignati.

Non è la prima volta che il Grande Fratello si trova al centro di polemiche per errori tecnici. In passato, si sono verificati episodi simili in cui conversazioni private della regia sono state trasmesse ai concorrenti e al pubblico. Ad esempio, nel novembre 2022, i microfoni della regia sono rimasti aperti, permettendo ai concorrenti di ascoltare discussioni riservate sugli eventi del programma.