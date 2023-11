Nuovo eliminato nella 19esima puntata del Grande Fratello, andata in onda nella prima serata di ieri 13 novembre. Non sono mancati i colpi di scena, i confronti, anche molto duri, le sorprese e le nuove nomination che hanno svelato i concorrenti finiti al televoto ed in sfida per il meno votato.

Grande Fratello, eliminato e percentuali del 13 novembre

Il televoto eliminatorio aperto nel precedente appuntamento del Grande Fratello, vedeva tre concorrenti a rischio eliminazione: Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper. Questa volta a dover lasciare la Casa del reality è stata Jill Cooper.

Il primo a salvarsi, nonostante sia particolarmente sottotono, è stato invece Ciro Petrone. Ecco le percentuali legate al televoto e che hanno decretato il nuovo eliminato: Garibaldi 49%, Ciro 29% e Jill 22%.

Le nomination

Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, come di consueto si sono svolte anche le nomination. Ieri sera per la prima volta non ci sono stati immuni, quindi tutti i gieffini sono stati nominabili. Gli uomini, nella stanza led, si sono votati tra loro:

Paolo ha nominato Massimiliano

Massimiliano ha nominato Paolo

Alex ha nominati Ciro

Ciro ha nominato Vittorio

Mirko ha nominato Ciro

Vittorio ha nominato Ciro

Garibaldi ha nominato Massimiliano

Mughini ha nominato Ciro

Ecco come hanno votato le donne:

Rosy Chin ha nominato Grecia

Angelica ha nominato Grecia

Beatrice ha nominato Anita

Anita ha nominato Grecia.

Grecia ha nominato Rosy

Fiordaliso ha nominato Grecia

Letizia ha nominato Beatrice

A finire al televoto sono stati: Anita, Beatrice, Ciro, Grecia, Massimiliano e Rosy. Chi sarà il meno votato? Lo scopriremo nella puntata di domani!