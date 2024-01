Nella prima serata di ieri, lunedì 15 gennaio, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello, durante la quale abbiamo scoperto chi è stato eliminato. Un concorrente tra gli otto finiti in nomination, ha dovuto salutare definitivamente i propri inquilini e abbandonare la Casa. Nel corso della serata si sono svolte nuove nomination, tra confronti, sorprese ed emozioni.

Grande Fratello, l’eliminato del 15 gennaio

I concorrenti al televoto nell’ultima puntata erano ben otto, ovvero: Anita, Beatrice, Federico, Monia, Paolo, Rosanna, Sergio e Stefano. Per uno di loro, però, l’esperienza al Grande Fratello si è interrotta proprio nella serata di ieri.

A salvarsi per prima è stata Monia, seguita da Beatrice e poi Anita. In un secondo momento ha fatto ritorno tra gli inquilini ancora in gara anche Federico, seguito da Stefano. Tra Rosanna, Paolo e Sergio, quest’ultimo è stato salvato dal televoto lasciando quindi la cantante e il giovane macellaio alla sfida finale. L’eliminata è stata Rosanna.

Ecco quali sono state le percentuali del televoto: Beatrice 31,52%, Paolo 20,14%, Anita 16,84%, Stefano 8,11%, Sergio 6,53%, Monia 6,06%, Federico 5,41% e Rosanna 5,39%.

Le nomination

Nel corso della puntata del 15 gennaio del Grande Fratello si sono svolte anche le nuove nomination. La prossima puntata non sarà eliminatoria ma abbiamo scoperto i nomi dei candidati alla prossima eliminazione. Il primo è stato Stefano Miele, raggiunto da un duro provvedimento del GF per aver violato il regolamento. Ecco come si sono svolte le nomination:

Giuseppe ha nominato Sergio

Monia ha nominato Federico

Massimiliano ha nominato Sergio

Grecia ha nominato Beatrice

Marco ha nominato Sergio

Sergio ha nominato Perla

Fiordaliso ha nominato Marco

Anita ha nominato Sergio

Paolo ha nominato Sergio

Stefano ha nominato Anita

Letizia ha nominato Vittorio

Rosy ha nominato Beatrice

Vittorio ha nominato Letizia

Perla ha nominato Sergio

Beatrice ha nominato Giuseppe

Federico ha nominato Beatrice

Greta ha nominato Federico

A finire al televoto sono stati: Sergio, Beatrice e Federico.