Nella prima serata di ieri, sabato 16 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, nel corso della quale abbiamo conosciuto il nome del nuovo eliminato. La serata è stata all’insegna delle emozioni, aprendosi sin da subito con la sorpresa a Paolo Masella che ha potuto riabbracciare la sorella, la nipotina ed il cognato. Non sono mancati i nuovi nominati della puntata.

Grande Fratello, eliminato del 16 dicembre

Beatrice, Grecia, Perla e Vittorio erano i concorrenti del Grande Fratello in nomination ed a rischio eliminazione. Il primo a salvarsi è stato Vittorio, mentre solo alla fine della serata abbiamo sconosciuto il verdetto.

Dopo essersi salvate anche Beatrice e Perla, nell’ultima sfida tra Grecia e Sara, ad avere la peggio è stata quest’ultima. Ecco le percentuali: Beatrice 38%, Perla 37%, Vittorio 15%, Grecia 7% e Sara 3%. La Luzzi, quindi, continua a conquistare il pubblico da casa.

Le nomination

Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, come di consueto si sono svolte anche le nomination. I preferiti della casa sono risultati essere Beatrice, Massimiliano, Giuseppe, Paolo, Letizia e Rosy. A conquistare l’immunità grazie a Cesara Buonamici è stata anche Rosanna Fratello. Ecco come si sono svolte le nomination, tra quelle palesi e quelle in confessionale:

Fiordaliso ha nominato Greta

Marco ha nominato Greta

Perla ha nominato Vittorio

Vittorio ha nominato Anita

Anita ha nominato Marco

Monia ha nominato Grecia

Greta ha nominato Federico

Grecia ha nominato Marco

Giuseppe ha nominato Marco

Rosanna ha nominato Marco

Letizia ha nominato Greta

Beatrice ha nominato Anita

Paolo ha nominato Greta

Rosy ha nominato Federico

Massimiliano ha nominato Federico

A finire in nomination al termine della puntata sono stati: Greta, Marco e Federico. Il meno votato di questo televoto sarà il primo candidato per il prossimo televoto che sarà eliminatorio.