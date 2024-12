Grande Fratello, colpo di scena doppio appuntamento: cambio di strategia per salvare l’edizione, cosa farà Mediaset

Grande Fratello, il colpo di scena sul doppio appuntamento: cambio di strategia per salvare l’edizione, ecco cosa farà Mediaset in questa settimana.

Il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, ha registrato un duro colpo lo scorso 23 novembre, quando è andato in onda eccezionalmente di sabato. Tentando di sfidare Ballando con le Stelle dopo la finale di Tu si que vales, il reality di Canale 5 ha ottenuto un modesto 14,7% di share, surclassato dal 26,8% dello show di Milly Carlucci, che ha attirato ben 3.446.000 spettatori su Rai 1.

Grande Fratello: il cambio di strategia

La situazione si è aggravata con la puntata successiva di martedì 26 novembre, che ha segnato un ulteriore crollo negli ascolti, fermandosi al 13% di share.

Dopo il fallimento del doppio appuntamento settimanale, Mediaset ha deciso di sospendere il sabato sera del Grande Fratello, sostituendolo con il concerto evento Il Volo – Tutti per uno. Anche questa mossa, però, non ha portato i risultati sperati, con uno share di appena 13% contro il 29% dello show di Carlucci.

La ripresa è arrivata solo il lunedì successivo, 2 dicembre, quando il reality ha raggiunto il 17% di share, segnando una leggera risalita.

Le voci di un colpo di scena per salvare l’edizione

Per cercare di salvare l’edizione, tra le meno seguite di sempre, si vocifera che la produzione stia pensando a un ritorno nella Casa di due storiche ex gieffine: Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Questo colpo di scena potrebbe rappresentare una svolta, puntando sull’effetto nostalgia per riconquistare il pubblico.

Il doppio appuntamento del 7 dicembre: strategia o azzardo?

Mediaset sembra pronta a riproporre il doppio appuntamento settimanale, con una nuova puntata del Grande Fratello prevista per sabato 7 dicembre. Secondo Bubinoblog.it, questa scelta sarebbe temporanea: dalla settimana successiva, il reality tornerà al consueto slot del lunedì.

La decisione non è casuale. Sabato 7 dicembre, infatti, Ballando con le Stelle non andrà in onda, lasciando spazio alla Prima della Scala di Milano, evento condotto da Milly Carlucci con Bruno Vespa. Alfonso Signorini sfrutterà questa pausa per evitare lo scontro diretto con il colosso di Rai 1.

Le prospettive per il sabato sera di Canale 5

Sebbene l’assenza di Ballando con le Stelle offra un’opportunità per risollevare gli ascolti, resta da vedere se il Grande Fratello riuscirà a convincere il pubblico e a capitalizzare questa finestra strategica.