Grande Fratello, torna il doppio appuntamento: ecco il calendario delle prossime puntate

Il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, riparte con il raddoppio delle dirette settimanali su Canale 5. Nonostante gli ascolti altalenanti dell’edizione in corso, il reality punta a riconquistare il pubblico con un doppio appuntamento in prima serata. La notizia, lanciata in anteprima dal blogger Davide Maggio, è già diventata virale sul web.

Grande Fratello, doppio appuntamento: calendario delle prossime puntate

Ecco quanto dichiarato: “Con l’inizio del nuovo anno, il reality condotto da Alfonso Signorini riavrà le due puntate settimanali in prima serata su Canale 5”.

Il 2025 del Grande Fratello si aprirà con alcune modifiche di programmazione legate alla finale di Supercoppa Italiana, prevista per il 6 gennaio.

Ecco il calendario aggiornato delle puntate:

20ª puntata : lunedì 30 dicembre 2024

: lunedì 30 dicembre 2024 21ª puntata : martedì 7 gennaio 2025

: martedì 7 gennaio 2025 22ª puntata : giovedì 9 gennaio 2025

: giovedì 9 gennaio 2025 23ª puntata : lunedì 13 gennaio 2025

: lunedì 13 gennaio 2025 24ª puntata: giovedì 16 gennaio 2025

Dal 13 gennaio, salvo ulteriori variazioni, il reality tornerà al consueto appuntamento settimanale di lunedì e giovedì.

Pronta la strategia per risalire

Il raddoppio delle puntate rappresenta una strategia di rilancio per il reality show, che ha affrontato una stagione con ascolti non sempre brillanti. Tuttavia, il format rimane un punto fermo del palinsesto di Canale 5, confermandosi una delle produzioni di punta della rete.

Il doppio appuntamento settimanale permetterà di seguire ancora più da vicino le dinamiche all’interno della casa e di approfondire le storie dei concorrenti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.