Puntata particolarmente turbolenta quella del Grande Fratello andata in onda il 30 dicembre. Signorini ha rimproverato aspramente Anita Olivieri dopo una serie di frasi nei confronti del battesimo che hanno offeso il conduttore.

Beatrice Luzzi, proprio durante il rimprovero di Signorini ad Anita, ha voluto “pungerla” scatenando il caos nella Casa del Grande Fratello, specie dopo la pubblicità.

“Devi smetterla di sfruttare le fragilità altrui”, ha urlato Rosy Chin contro Beatrice, sollevando l’indignazione del resto della Casa.

Durante lo scontro, Anita in lacrime minacciava di lasciare il Grande Fratello:

Lei va oltre il gioco. Un conto è giocare, un altro stare male. Ho fatto 10 anni di terapia con uno psicologo. Facciamo le nomination e poi lascio la Casa. Non sto qua a farmi massacrare, non ho firmato per questo.

Vorrei uscire, Alfonso. Questo va oltre il gioco. Non ce la faccio più con la cattiveria di Beatrice. Voi non potete seguire tutto ma sono stanca di pensare di passare altri giorni con una persona che infierisce su temi così delicati.

Per me è inaccettabile. Il fatto che lei usi queste cose per portare il pubblico dalla sua parte non mi piace. Beatrice è intelligente e sa la verità. Sono 4 mesi di capire perché si comporta così. Probabilmente vuole vincere ma io non sto qui a snaturarmi per una cosa del genere.