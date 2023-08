Grande Fratello, cosa cambia: nei video promo i primi spoiler sull’edizione

La Porta Rossa del Grande Fratello sta per riaprirsi. Così annuncia uno dei primi due promo della nuova edizione del reality, che vedrà ancora una volta Alfonso Signorini nei panni del conduttore, ma in una veste del tutto rinnovata. Con lui, in studio, la sola opinionista, Cesara Buonamici. E, secondo le indiscrezioni, Rebecca Staffelli nei panni di inviata social.

Grande Fratello, cosa cambia? Ce lo dicono i promo

Quella che andrà in onda tra poco più di un mese sarà un’edizione del tutto differente rispetto alle precedenti. Scordiamoci pure le urla, le liti e le scenate trash. Almeno sulla carta e negli intenti di Pier Silvio Berlusconi.

Attualmente sono già in rotazione i primi due video promo del Grande Fratello 2023, che non sarà né Vip né completamente Nip: “L’ingresso è aperto a tutti, nessuno escluso”. Per la prima volta nella storia del reality, infatti, non ci sarà distinzione tra volti celebri e gente comune. Il motivo è presto detto:

L’importante è dare voce alle emozioni, con nuove storie tutta da vivere e da raccontare.

E già dal promo emergono gli spoiler su quella che sarà la nuova edizione in partenza su Canale 5. A differenza degli anni precedenti, infatti, sin dal promo si è scelto di fare spazio alla sobrietà dando un taglio netto a quella che è stata la tradizione del passato.

La Porta Rossa sta per riaprire… proprio a tutti! Ci vediamo a settembre con nuove storie tutte da vivere e da raccontare, sempre su #Canale5 e su @MedInfinityIT. Quanto siete curiosi?! 😏 pic.twitter.com/M8bb7YVyCC — Grande Fratello (@GrandeFratello) August 11, 2023