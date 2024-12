Grande Fratello, confessione shock di Calvani: ecco cosa ha detto a Jessica dopo la diretta

La modella brasiliana Helena Prestes continua a dividere gli animi nella Casa del Grande Fratello. La puntata di ieri ha dedicato ampio spazio ai contrasti tra Helena e il resto del gruppo, che sembra compatto nel criticarla. Tuttavia, un alleato le è rimasto fedele: Luca Calvani, che già in passato aveva preso le sue difese contro Shaila Gatta.

Le parole di Luca Calvani contro la Casa: cosa ha detto a Jessica

Durante la diretta, l’attore è tornato a schierarsi apertamente con Helena, attirando su di sé l’ira di Jessica Morlacchi, protagonista di un duro sfogo contro la modella.

In un momento di tensione durante la puntata, Luca Calvani si è rivolto agli altri concorrenti con queste parole:

“Io ho sentito un gran mormorare tutta la settimana e siete ridicole se fate finta che questo non sia successo. Tutte insieme a mormorare in continuazione e questa (Helena, ndr) da sola. […] Non mettiamoci qui a fare i seri e a fare quelli ‘lei è squilibrata’, perché a me sembra tutto una gran bella commedia!”.

Questo intervento, giudicato da molti come troppo parziale verso Helena, non è stato ben accolto da Jessica Morlacchi, che si è sentita tradita dall’amico.

Jessica Morlacchi: “Io tremavo, tu da me non sei venuto!”

Dopo la diretta, Jessica e Luca si sono confrontati apertamente. La cantante ha accusato l’attore di essere troppo disponibile verso Helena, insinuando che il suo comportamento fosse una provocazione legata alla cotta che lei avrebbe per lui: “Io tremavo come una foglia su quel divano, non ti sei mai avvicinato, non mi hai mai detto una parola, però a lei l’assistente sociale lo fai!”.

Il confronto è proseguito con toni accesi, ma si è concluso con una confessione inaspettata di Luca Calvani, che ha sussurrato a Jessica: “Me l’ha detto Alfonso (Signorini, ndr) di schierarmi!”.

Un gioco sempre più strategico

La rivelazione di Calvani apre scenari nuovi, suggerendo che le dinamiche della Casa siano, almeno in parte, guidate da indicazioni esterne. Se questa strategia fosse confermata, potrebbe cambiare la percezione del pubblico sui concorrenti e sulle loro azioni.

Resta ora da vedere come evolveranno i rapporti tra Helena, Jessica e Luca, e quali saranno le conseguenze di questa confessione bomba.