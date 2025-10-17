Grande Fratello, un’altra concorrente lascia la Casa: il motivo

Concorrente del Grande Fratello lascia la Casa, chi è.

Grande Fratello, concorrente lascia momentaneamente la Casa: il motivo dell’uscita

Francesca Carrara ha momentaneamente abbandonato la Casa del Grande Fratello per motivi familiari. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui profili social del programma nella mattinata di giovedì 17 ottobre 2025. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardo alle ragioni precise che hanno spinto la concorrente a uscire dal reality.

La concorrente, entrata nel gioco insieme al figlio Simone, ha lasciato temporaneamente il loft di Cinecittà, mentre il ragazzo ha scelto di proseguire il suo percorso all’interno del programma. Francesca, 43 anni, vive in campagna con la madre, i figli e il fratello, e gestisce un’attività legata all’arredamento.

Un allontanamento momentaneo, il motivo

La produzione del Grande Fratello ha sottolineato che si tratta di un allontanamento momentaneo per motivi personali, ma non è ancora chiaro se e quando Francesca potrà rientrare nella Casa. La situazione, quindi, resta in evoluzione. La ragazza, parlando ieri con i suoi coinquilini, aveva preannunciato di dover fare, a breve, dei controlli. Sarebbe, dunque, questo il motivo della sua uscita monentanea.

Non è la prima volta in questa edizione che un concorrente è costretto a lasciare il gioco per motivi personali. Pochi giorni fa, infatti, anche Anita Mazzotta ha dovuto abbandonare il reality per fare fronte a problemi familiari, presumibilmente legati alla salute della madre. Anche in quel caso, non è stato specificato se l’uscita sarà definitiva o solo temporanea.

Come spesso accade in questi casi, sarà la diretta interessata a decidere se tornare nella Casa o chiudere anticipatamente la sua avventura televisiva. I fan attendono aggiornamenti nelle prossime puntate per capire se Francesca potrà fare ritorno al Grande Fratello o se si tratterà di un’uscita definitiva.