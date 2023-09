Cesara Buonamici intervistata tra le pagine di Chi Magazine, parla del suo ruolo di opinionista e svela qual è il suo concorrente preferito del Grande Fratello.

Forse Giselda, perché ti mette di buonumore al solo guardarla. Le altre sono belle e bellissime, ma non è questa la loro migliore qualità. Colpisce come non facciano alcun uso esibizionistico di questa loro caratteristica. Questo si percepisce e, ovviamente, oltre a essere belle, le rende simpatiche.

Cesara racconta anche del feeling con Alfonso Signorini:

Il volto del TG5 ha parlato anche di come ha accolto la proposta di Mediaset:

È stata una sorpresa anche per me la richiesta dell’azienda. Devo tanto a Mediaset. Ho detto sì anche perché è una novità per me e per la mia professione. La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva. Giovani allegri, anche se ben consapevoli del loro posto nel mondo, e così pieni di curiosità e volontà per il prossimo futuro. Sanno chi sono e che cosa vogliono.