Grande Fratello: clamorosa rottura tra le ex Non è la Rai? Il gesto di Eleonora Cecere scatena il caos

Un like sospetto di Eleonora Cecere scatena il dubbio: è rottura con Pamela e Ilaria? Le ex Non è la Rai si sono davvero divise?

Le voci su una possibile frattura tra Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi si fanno sempre più insistenti. Le tre ex protagoniste di Non è la Rai, entrate nella casa del Grande Fratello come unico concorrente, sembrano aver preso strade diverse dopo l’uscita di Eleonora dal reality. Un gesto sui social ha ulteriormente alimentato il sospetto che i rapporti tra loro siano ormai compromessi.

Grande Fratello: tensione tra le ex Non è la Rai?

A settembre, Pamela, Ilaria ed Eleonora avevano varcato insieme la Porta Rossa, pronte a vivere l’esperienza del Grande Fratello. Tuttavia, nel corso della decima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, Eleonora Cecere ha annunciato il suo ritiro per motivi personali. La decisione ha lasciato un segno profondo su Pamela e Ilaria, che da quel momento hanno iniziato a giocare singolarmente.

Da allora, le due donne si sono trovate spesso al centro di accese discussioni, tra cui quella con Maria Monsè e sua figlia Perla Maria. Tuttavia, a sorprendere i telespettatori è stata la posizione neutrale assunta da Eleonora, che, pur essendo presente in studio, non ha mai difeso apertamente le sue amiche.

Anzi, in un’occasione avrebbe definito Pamela “troppo autoritaria”, scatenando ulteriori dubbi sulla solidità del legame tra le tre ex showgirl.

Il like di Eleonora Cecere scatena il caos tra i fan

Negli ultimi giorni, l’ipotesi di un allontanamento tra le ex Non è la Rai ha trovato nuova linfa a causa di un’azione compiuta da Eleonora Cecere sui social. L’ex gieffina ha lasciato un like a un video pubblicato da Maria Monsè, nel quale l’attrice attacca apertamente Pamela e Ilaria, definendole “false”.

Il post in questione, pubblicato in vista della nuova puntata del Grande Fratello, conteneva un messaggio piuttosto esplicito:

Noi che pensiamo che domani andremo in studio al Grande Fratello e incontreremo le due false delle Non è la Rai. Che dopo averle sbugiardate con chirurgo, assicurazioni, messaggi non ci possono più vedere. Ce ne saranno delle belle.

L’azione social di Eleonora non è passata inosservata e ha immediatamente scatenato reazioni da parte dei fan, convinti che tra le tre ex concorrenti sia ormai calato il gelo.

L’assenza di Eleonora dai post social e l’intervista di Pamela

Ad alimentare ulteriormente il sospetto di una rottura definitiva è stata l’assenza di Eleonora nelle foto e nei video condivisi da Pamela e Ilaria dopo l’uscita dal reality. Le due ex gieffine, infatti, hanno continuato a mostrarsi insieme sui social, rafforzando il loro legame.

A confermare l’ipotesi di un raffreddamento dei rapporti è stata anche un’intervista rilasciata da Pamela per i canali ufficiali del Grande Fratello. Quando ha elencato le persone con cui ha instaurato un rapporto speciale nella casa, ha citato Ilaria, Eva Grimaldi e Jessica Morlacchi, ma ha omesso il nome di Eleonora Cecere.

Secondo indiscrezioni riportate da 361 Magazine, il motivo dell’allontanamento sarebbe il mancato supporto di Eleonora nei confronti delle sue ex compagne d’avventura. Un comportamento che Pamela e Ilaria avrebbero vissuto come un vero e proprio tradimento.