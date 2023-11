Chi vuoi salvare tra Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Vittorio Menozzi? Sono loro i sette concorrenti finiti in nomination nel corso della 17a puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 6 novembre. In fondo alla pagina troverete come sempre il nostro sondaggio nel quale poter esprimere la vostra preferenza.

Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Sette concorrenti ciascuno con una personalità forte, coloro che sono finiti in nomination e che sono diventati protagonisti dell’ultimo televoto aperto al termine della diciassettesima puntata in compagnia del Grande Fratello.

Questa volta a rischiare l’eliminazione sono ben sette inquilini: chi si salverà tra Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Vittorio Menozzi? Il risultato verrà svelato nel corso della prossima puntata di giovedì.

Di seguito potrete esprimere la vostra preferenza tra i sette gieffini in nomination, attraverso il nostro nuovo sondaggio. A tal proposito vi ricordiamo che ai fini della validità del voto è necessario usare i canali ufficiali del reality: sito ufficiale Grande Fratello, app Mediaset Infinity, sms e smart tv.

