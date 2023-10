Chi vuoi salvare tra Grecia Colmenares, Valentina Modini e Anita Olivieri? Sono loro le tre concorrenti del Grande Fratello nominate nell’ottava puntata del 5 ottobre 2023. A differenza delle precedenti settimane, questo televoto appena aperto non sarà eliminatorio, dal momento che proprio ieri abbiamo assistito ad una eliminazione a sorpresa.

Le nomination di ieri, nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello, hanno reso noti i tre nomi finiti al nuovo televoto. Si tratta di una nomination tutta al femminile, dal momento che a finire al televoto sono state Grecia, Valentina e Anita.

Chi avrà la meglio tra le tre donne? Grecia Colmenares può vantare di aver colpito molto il pubblico da casa per via della sua (involontaria) simpatia. Un po’ meno Valentina, che invece crede di essere simpaticissima ed Anita.

Potrete esprimere anche voi il vostro parere sulle tre donne del GF e sul nome da salvare, dal momento che comunque la nomination non sarà eliminatoria e dunque si voterà per il preferito che otterrà l’immunità.

Nonostante il sondaggio sotto, vi ricordiamo che ai fini della validità del voto è necessario usare i canali ufficiali: sito ufficiale Grande Fratello, app Mediaset Infinity, sms e smart tv.

I preferiti per la Casa (e quindi immuni) sono Ciro, Samira, Angelica, Fiordaliso, Paolo e Heidi. A loro si aggiungono Beatrice (immune per il pubblico da casa) insieme a Massimiliano e Alex (immuni per la nostra Cesara). pic.twitter.com/I2TyQljDG1

— Grande Fratello (@GrandeFratello) October 5, 2023