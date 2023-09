Chi vuoi salvare tra Grecia, Arnold, Beatrice, Giselda e Vittorio? Sono loro i nuovi cinque concorrenti del Grande Fratello finiti in nomination nella puntata del 25 settembre 2023, che ha decretato anche il primo eliminato dell’edizione. Come sempre apriamo in fondo il nuovo sondaggio che ci consentirà di avere un’idea chiara del sentiment dei nostri lettori.

Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Le nomination di ieri del Grande Fratello per decretare i nuovi gieffini finiti al televoto hanno visto i concorrenti separati. Da un lato il gruppo dei tuguriati e dall’altro quello degli inquilini della Casa. Anche le nomination si sono svolte in due blocchi.

I nominati del tugurio sono stati Grecia, Giselda, Arnold e Vittorio. A loro si è poi aggiunta anche Beatrice, la più votata dagli inquilini della Casa. Si è così aperto ufficialmente il televoto che decreterà il concorrente meno votato.

E allora, chi salvare in vista della prossima puntata di giovedì? Grecia, Arnold, Beatrice, Giselda e Vittorio sono finiti in nomination e tra qualche giorno scopriremo chi sarà stato il meno preferito dal pubblico da casa.

Di seguito intanto potrete esprimere il vostro parere ma vi ricordiamo che ai fini della validità del voto è necessario usare i canali ufficiali: sito ufficiale Grande Fratello, app Mediaset Infinity, sms e smart tv.

Grande Fratello: chi vuoi salvare tra Grecia, Arnold, Beatrice, Giselda e Vittorio? Arnold Cardaropoli

Beatrice Luzzi

Grecia Colmenares

Vittorio Menozzi

Giselda Torresan Vota