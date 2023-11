Si vota ancora per i preferiti al Grande Fratello, nel sondaggio che segue la puntata di ieri 16 novembre all’insegna del reality di Canale 5. Grecia Colmenares, Letizia Petris e Rosy Chin, con Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella e Ciro Petrone si sfidano nel nuovo televoto che decreterà chi dovrà continuare nella sua avventura in Casa. In fondo all’articolo potrete esprimere la vostra preferenza.

Grande Fratello: chi salvare? Il nuovo sondaggio

Dopo l’annuncio di Anita e Beatrice come le preferite del pubblico nel precedente televoto, questa volta Alfonso Signorini ha diviso donne e uomini per nomination palesi e segrete.

Sono così emersi da una parte i nomi di Grecia Colmenares, Letizia Petris e Rosy Chin, mentre nella seconda fase finiscono al televoto Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella e Ciro Petrone.

Chi andrà ad aggiungersi tra i preferiti, accanto a Beatrice e Anita, quindi immuni? Potrete esprimere la vostra preferenza nel nuovo sondaggio sul Grande Fratello.

Come sempre, l’ultima parola anche in questo caso spetterà al pubblico da casa. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria preferenza ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

Grande Fratello: chi vuoi salvare tra Grecia, Letizia, Rosy, Ciro, Paolo e Giuseppe? Ciro Petrone

Giuseppe Garibaldi

Grecia Colmenares

Letizia Petris

Rosy Chin

Paolo Masella Vota