Grande Fratello, chi vuoi salvare tra Bernardo, Helena, Stefania e Shaila? SONDAGGIO: vota!

La ventesima puntata del Grande Fratello non ha deluso le aspettative dei telespettatori, regalando emozioni e tensioni fino all’ultimo minuto. Condotta da Alfonso Signorini, la serata si è aperta con l’annuncio del ritiro di Pamela Petrarolo, che ha lasciato la Casa per motivi personali, ponendo fine alla rappresentanza del gruppo storico di Non è la Rai.

Grande Fratello, chi salvare? Il nuovo televoto: vota!

Successivamente, si è passati all’eliminazione delle Monsè, decretata dal televoto. Ma la vera sfida è iniziata con le nomination, che hanno visto protagonisti veterani e nuovi arrivati in una modalità del tutto inedita.

Grazie al voto del pubblico, i preferiti della Casa e immuni da ogni rischio sono risultati Alfonso D’Apice e Javier Martinez, affiancati da Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi, scelti rispettivamente da Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici.

Le nomination palesi hanno acceso gli animi tra i veterani. Confronti accesi tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, e tensioni crescenti con Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, hanno portato Helena e Shaila Gatta a ottenere il maggior numero di voti.

Tra i nuovi concorrenti, invece, i piramidali hanno decretato Stefania Orlando e Bernardo Cherubini a rischio eliminazione. Ora, il destino di questi quattro concorrenti è nelle mani del pubblico.

Il televoto: chi salvare?

I telespettatori sono chiamati a scegliere tra Bernardo, Helena, Stefania e Shaila. I due concorrenti con più voti non solo si salveranno ma riceveranno un compito decisivo per il futuro della Casa. Il Grande Fratello si prepara dunque a un nuovo, imprevedibile capitolo.

Ecco il nostro sondaggio: chi decidete di salvare tra i concorrenti finiti al televoto?

