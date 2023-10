Chi vuoi salvare tra Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Alex Schwazer e Fiordaliso? Sono loro i nuovi quattro concorrenti finiti in nomination nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello del 30 ottobre. Il concorrente meno votato sarà il primo inquilino a finire direttamente al televoto per l’eliminazione. In fondo alla pagina potrete votare nel sondaggio di Blogtivvu.com indetto in occasione dell’ultimo televoto in atto.

Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Continua ad essere ancora una volta protagonista del nuovo televoto: lei è Beatrice Luzzi e, nonostante i voti contrari dei suoi inquilini, fuori dalla Casa resta la preferita dal pubblico. Lo dimostrano le percentuali al termine di ogni televoto vinto costantemente dall’attrice.

Questa volta la Luzzi dovrà vedersela con Giselda, Alex e Fiordaliso. Sono loro quattro i nominati a rischio: chi sarà il più votato? E chi, invece, rischia di finire direttamente al prossimo televoto eliminatorio?

A seguire potrete esprimere la vostra preferenza tra i quattro gieffini in nomination, attraverso il nostro nuovo sondaggio. A tal proposito vi ricordiamo che ai fini della validità del voto è necessario usare i canali ufficiali del reality: sito ufficiale Grande Fratello, app Mediaset Infinity, sms e smart tv.

Grande Fratello: chi vuoi salvare tra Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Alex Schwazer e Fiordaliso? Giselda Torresan

Beatrice Luzzi

Alex Schwazer

Fiordaliso Vota