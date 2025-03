Grande Fratello, cambia la programmazione prima della finale: addio al doppio appuntamento

La decisione inaspettata sul Grande Fratello: scopri quando andranno in onda le ultime puntate del reality.

Il reality show Grande Fratello subisce un drastico cambio di programmazione prima della sua finale. A partire dal 17 marzo 2025, Mediaset ha deciso di eliminare il doppio appuntamento settimanale, lasciando i telespettatori con una sola puntata ogni lunedì fino alla finale prevista per il 31 marzo.

Grande Fratello: addio al doppio appuntamento

Con la modifica della programmazione, come rivela DavideMaggio.it, ecco il calendario aggiornato delle ultime puntate del Grande Fratello, che saranno caratterizzate da svariate eliminazioni:

39ª puntata : giovedì 13 marzo

40ª puntata : lunedì 17 marzo

Semifinale : lunedì 24 marzo

Finale : lunedì 31 marzo

La finale, inizialmente prevista per il 24 marzo, è stata posticipata al 31 marzo, concedendo una settimana in più ai concorrenti per giocarsi la vittoria.

Cosa andrà in onda al posto del Grande Fratello il giovedì sera?

Con l’eliminazione della puntata del giovedì, Mediaset ha riorganizzato il palinsesto serale. Il 20 marzo è prevista la messa in onda del film “Titanic”, mentre il 27 marzo dovrebbe essere trasmessa l’ultima puntata della miniserie “Il Turco”, con protagonista Can Yaman.