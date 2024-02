Il Grande Fratello cambia (ancora) giorno: quando andrà in onda la finale? L’ultimo retroscena

Il Grande Fratello continua ad essere il programma più ballerino di Mediaset. In modo particolare, Canale 5 offre un palinsesto mobile come nessuna altra rete tra le generaliste. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, in particolare, rappresenta il vero “programma cavalletta”, destinato a sperimentare ogni giorno della settimana disponibile.

Cambio di giorno per il Grande Fratello: quando va in onda

L’intro è doverosa, in vista del nuovo cambio di giorno di messa in onda del Grande Fratello. Di recente è tornato il doppio appuntamento settimanale, in programma al lunedì ed al mercoledì, nelle prime serate di Canale 5, ma presto è destinato a mutare nuovamente.

Dopo la fine del varietà condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin, l’intento iniziale era stato quello di collocare il Grande Fratello proprio nella prima serata del venerdì, questo fino alla fine dell’edizione, ovvero inizio aprile. Ma poi cosa è successo? Lo spiega bene il nuovo retroscena svelato da TvBlog.it:

Dopo la fine di Ciao Darwin, prevista per venerdì prossimo, la serata del venerdì vedrà in campo la telenovela a basso costo ma ad alto profitto Terra amara. Quindi Terra amara sfiderà The voice senior. Il Grande fratello dunque si sposta al giovedì sera, guadagnando così, nella sua seconda puntata settimanale, la storica serata del giovedì, quella cioè dove era nato.

Tuttavia è prevista ancora una puntata di Ciao Darwin dedicata al “meglio di” e in programma nella prima serata del martedì. Per quanto riguarda il Grande Fratello, invece, fino alla fine dell’edizione vedrà il doppio appuntamento settimanale al lunedì ed al giovedì sera.

Si conferma inoltre la partenza dell’Isola dei Famosi per lunedì 8 aprile, mentre al momento non è ancora certa la data di messa in onda della finale del Grande Fratello che dovrebbe svolgersi o nella prima serata di giovedì 4 o in quella di giovedì 11 aprile 2024.

Il reality di Alfonso Signorini dovrà quindi vedersela con due pezzi da novanta della fiction di Rai1, ovvero DOC e Don Matteo nella prima serata del giovedì.