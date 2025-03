Grande Fratello, bufera su Tommaso e Mariavittoria: accuse di censura agli autori

Le tensioni tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti continuano ad animare la casa del Grande Fratello, tra scontri accesi e momenti di apparente riavvicinamento. La coppia, nata sotto i riflettori a fine dicembre, sembra attraversare una crisi profonda che non accenna a placarsi. Anche a poche ore dalla diretta, quando Maria Vittoria si gioca la permanenza nel reality al televoto, i due non hanno smesso di discutere. Ma la vera polemica ora riguarda la produzione: molti fan accusano gli autori di censurare i loro momenti insieme.

Grande Fratello, la crisi tra Tommaso e Maria Vittoria preoccupa i fan

Sui social il malcontento è ormai evidente. Secondo gli spettatori più attenti, la regia starebbe volutamente oscurando la coppia Tommaso-Maria Vittoria per dare spazio ad altri concorrenti, come Shaila e Lorenzo, protagonisti di numerosi blocchi in puntata.

Le differenze nel trattamento riservato alle coppie all’interno della casa sono sempre state oggetto di discussione, ma ora le accuse si fanno più pesanti: c’è chi parla di una vera e propria censura ai danni di Tommaso e Maria Vittoria. Una decisione che non convince il pubblico, soprattutto ora che Maria Vittoria rischia l’eliminazione.

I fan dei “Tommavi” insorgono: “Vogliamo vederli!”

I sostenitori della coppia, ormai ribattezzati “Tommavi”, non nascondono la delusione per la scarsa visibilità data alla loro storia. “Se queste sono le ultime ore di Maria Vittoria nella casa, almeno fatecela vedere!”, scrivono sui social. Tuttavia, un’altra frangia del pubblico sembra non dispiacersi all’idea di una separazione definitiva: molti fan di Tommaso, infatti, ritengono che la relazione gli stia facendo più male che bene.

Il televoto di questa sera potrebbe segnare un punto di svolta: se Mariavittoria dovesse essere eliminata, si aprirebbero nuovi scenari nella casa. Ma il dubbio resta: la produzione del Grande Fratello sta davvero manovrando le dinamiche del reality o si tratta solo di una percezione dei telespettatori?