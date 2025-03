Grande Fratello nella bufera, il Codacons scrive a Pier Silvio Berlusconi: “Dinamiche discutibili e trash televisivo”

Il reality show più longevo della televisione italiana torna al centro delle polemiche. Il Codacons ha inviato una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, denunciando le dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello, che a loro dire avrebbero superato ogni limite. La missiva, riportata dall’Adnkronos, solleva dubbi sulla qualità dei contenuti trasmessi e sul rispetto della dignità dei concorrenti e dei telespettatori.

Il Codacons contro il Grande Fratello: la lettera a Mediaset

Il documento inviato dal Codacons evidenzia come “negli ultimi mesi la trasmissione sembrerebbe aver suscitato numerose critiche da parte del pubblico e della stampa, evidenziando situazioni di dubbia qualità culturale e comportamenti che lederebbero quei principi di rispetto e correttezza che un servizio televisivo dovrebbe garantire ai telespettatori”.

Particolarmente preoccupante è il ruolo dei social media, che da tempo denunciano il carattere sempre più eccessivo del reality. “Si susseguono commenti e articoli che denunciano il perpetuarsi di dinamiche discutibili all’interno del programma, talvolta al limite del rispetto della dignità”.

Nella lettera, il Codacons richiama Pier Silvio Berlusconi alla coerenza rispetto alle sue dichiarazioni in merito alla volontà di superare il trash televisivo. “Tale scenario apparirebbe in aperto contrasto con le Sue dichiarazioni più volte rilasciate in merito alla necessità di una televisione che superi definitivamente il concetto di ‘trash'”.

Il Codacons chiede quindi come sia possibile che contenuti ritenuti al limite della decenza possano ancora trovare spazio all’interno del palinsesto di un’emittente che ha promesso un cambiamento. “Ci chiediamo, come possa essere tollerata la persistenza di tali contenuti all’interno di un palinsesto che dovrebbe riflettere il nuovo corso da Lei auspicato”.

Un aspetto centrale della denuncia riguarda il pubblico del Grande Fratello, che include anche molti minori. “Non possiamo ignorare il fatto che una parte significativa del pubblico che segue il Grande Fratello sia composta da minori, i quali possono essere facilmente influenzati dai messaggi e dai comportamenti trasmessi dal programma”.

Per questo, l’associazione chiede misure concrete per limitare i danni e garantire una programmazione televisiva più responsabile. “Riteniamo che sia opportuno che Mediaset prenda in considerazione l’adozione di misure sanzionatorie nei confronti degli autori del programma, qualora venissero confermati comportamenti e dinamiche che violano i principi di rispetto e correttezza che dovrebbero caratterizzare la trasmissione”.

Mediaset risponderà alle accuse?

Ora resta da capire come risponderà Mediaset alle accuse mosse dal Codacons. L’azienda prenderà provvedimenti o difenderà il reality show? Intanto, la polemica continua a infiammare il dibattito pubblico, con molti telespettatori che si dividono tra chi difende il format e chi ne chiede la chiusura definitiva.