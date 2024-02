Chi vuoi salvare tra Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Grecia Colmenares? Ecco la nuova domanda che il Grande Fratello ha posto ai suoi spettatori al termine della puntata di ieri, mercoledì 14 febbraio 2024. I tre concorrenti si sfideranno al prossimo televoto che decreterà il secondo candidato all’eliminazione. In fondo, il sondaggio.

Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 14 febbraio in prima serata su Canale 5, i concorrenti della Casa hanno affrontato, come di consueto, le nomination.

I gieffini hanno deciso chi andrà al televoto con il meccanismo dei piramidali, durante il quale hanno espresso le loro nomination nel segreto del confessionale o apertamente.

Sono tre i concorrenti che si sfideranno nel prossimo televoto: Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Grecia Colmenares.

Il concorrente meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione insieme a Stefano Miele, meno votato nel precedente televoto.

Nel frattempo, in fondo alla pagina potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio online. Vi ricordiamo però che i canali ufficiali per esprimere la propria scelta ai fini del televoto saranno: sms, app Mediaset Infinity, smart tv abilitate, sito ufficiale. Buon voto!

