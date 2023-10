Chi vuoi salvare tra Rosy Chin, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Valentina Modini, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi? Sono loro i nuovi nominati dell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda nella prima serata del 19 ottobre. Il dodicesimo appuntamento si è concluso con l’apertura del televoto che decreterà il preferito e quindi il nuovo immune: in fondo alla pagina potrete votare nel sondaggio di Blogtivvu.com ed esprimere la vostra preferenza.

Grande Fratello: chi salvare? Il sondaggio

Sei nomi, tutti di un certo livello, quelli finiti in nomination nella puntata del Grande Fratello del 19 ottobre. Rosy Chin, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Valentina Modini, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi si sfideranno in un nuovo televoto che potrebbe portare nuovamente a far primeggiare l’ex attrice di Vivere.

Nel corso delle nomination palesi, Beatrice ha fatto incetta di nomination, dopo le sue parole su Angelica. Come si esprimerà invece il pubblico da casa?

Potrete esprimere anche voi la vostra preferenza nel sondaggio sotto, ma vi ricordiamo che ai fini della validità del voto è necessario usare i canali ufficiali del reality: sito ufficiale Grande Fratello, app Mediaset Infinity, sms e smart tv.

