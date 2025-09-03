Concorrente dell’ultimo Grande Fratello a Ballando con le Stelle spagnolo

Un concorrente dell’ultimo Grande Fratello sarà concorrente di Ballando Con Le Stelle in Spagna.

Concorrente dell’ultimo Grande Fratello nel cast del Ballando con le Stelle in Spagna

Un volto ben noto al pubblico del Grande Fratello italiano sta per fare il suo ritorno sul piccolo schermo, ma questa volta in Spagna. Iago Garcia, tra i concorrenti più apprezzati dell’ultima edizione del reality di Canale 5, è stato infatti ufficializzato come uno dei partecipanti della nuova stagione di Bailando con las Estrellas, versione spagnola del celebre show danzante.

Il programma andrà in onda su Telecinco a partire dal 13 settembre e sarà condotto da Jesús Vázquez e dalla supermodella Valeria Mazza. Accanto a Iago, nel cast, figurano anche altri nomi noti dello spettacolo iberico, come Barbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Pepe Navarro, Manu Tenorio e Jorge Gonzalez.

Iago, dal GF italiano alla tv spagnola, e aveva già trionfato a Ballando di Milly

Iago Garcia aveva conquistato il pubblico del GF tanto da essere richiamato in Casa durante il ripescaggio, anche se non è riuscito ad arrivare in finale. Fuori dal reality, ha fatto parlare di sé per la breve relazione con Amanda Lecciso, terminata poco dopo per problemi legati alla distanza. I due hanno però confermato di essere rimasti in buoni rapporti.

Per l’attore di origini spagnole, questa non sarà una novità assoluta nel mondo del ballo in TV. Nel 2016, infatti, aveva già trionfato nell’edizione italiana di *Ballando con le Stelle*, in coppia con Samanta Togni. Ora, con una nuova sfida davanti a sé, resta da vedere se riuscirà a replicare lo stesso successo anche in patria.