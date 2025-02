Grande Fratello, il bacio che cambia tutto: Javier fa la sua scelta, Zeudi non si arrende

Le dinamiche sentimentali all’interno della Casa del Grande Fratello continuano a sorprendere il pubblico. Dopo settimane di incertezze, il rapporto tra Javier Martinez ed Helena Prestes sembra aver preso una direzione chiara. Il pallavolista argentino, infatti, ha messo da parte ogni dubbio e si è lasciato andare a un bacio appassionato con la modella brasiliana, suggellando così quella che potrebbe essere una nuova coppia.

Javier, Helena e Zeudi: il triangolo che infiamma il Grande Fratello

Ma il passato sentimentale di Javier dentro la Casa non è stato privo di ostacoli. L’ombra di Zeudi Di Palma continua a pesare sulla sua scelta, e alcune dichiarazioni dell’ex Miss Italia lasciano intendere che la situazione potrebbe essere ancora aperta a nuovi sviluppi.

Dopo un pomeriggio di confusione e dubbi, Javier si è finalmente sbilanciato. In giardino, mentre parlava con Helena, le ha chiesto: “Posso fare una cosa?”, avvicinandosi e baciandola davanti alle telecamere. Un momento atteso e desiderato, soprattutto dalla Prestes, che non ha nascosto la sua emozione.

Il gesto del pallavolista sembrava aver spazzato via ogni incertezza, confermando il suo interesse per la modella brasiliana. Ma dietro questo bacio si nasconde una verità più complessa: solo poche ore prima, Javier era ancora in crisi su chi scegliere.

Zeudi non si arrende: “Non gli ho mai dato un palo”

A rimettere tutto in discussione è stata una conversazione tra Javier e Zeudi. La gieffina, infatti, ha sorpreso tutti con una dichiarazione inaspettata: “Non gli ho mai dato un vero e proprio palo”, lasciando intendere che il suo interesse per l’argentino potrebbe non essere del tutto svanito.

Una rivelazione che ha colpito il pubblico e che potrebbe creare nuovi scompigli all’interno della Casa. Martinez, però, ha voluto chiarire la sua posizione, dichiarando apertamente a Zeudi di voler approfondire la sua conoscenza con Helena:

Ci sono tantissime ragazze bellissime, ma che non ti trasmettono niente. Poi inizi a vedere altri lati, prendi consapevolezza e vedi una persona anche esteticamente più bella. Questa è una cosa che mi sta succedendo con Helena. Ho capito che il mio posto è lei.

Parole che sembrano chiudere definitivamente la porta a Zeudi. Ma nel reality tutto può cambiare da un momento all’altro.

Helena e Javier: futuro certo o colpo di scena in arrivo?

Dopo il bacio, Javier si è confidato con Helena, esprimendo i suoi sentimenti con parole cariche di emozione:

Ho desiderato non deluderti mai, ho chiuso gli occhi, ti ho guardato e ho detto… glielo dico.

Un’affermazione che ha commosso la modella brasiliana, consolidando ancora di più la loro sintonia. Ma la Casa del Grande Fratello è imprevedibile, e le parole di Zeudi potrebbero riaccendere vecchi dubbi.