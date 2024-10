Grande Fratello, bufera sulla coppia: “È tutto finto!” Le accuse shock a Shaila e Lorenzo

Una settimana al Gran Hermano ha cambiato tutto per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo il flirt interrotto con Javier Martínez, la ballerina ha trovato una connessione inaspettata con il modello italiano, scatenando reazioni contrastanti sia in Spagna che in Italia.

Cesara Buonamici difende Shaila e Lorenzo

Durante la sua apparizione a Pomeriggio 5, l’opinionista ha preso una posizione netta in difesa della coppia. “Non aspettavano altro di essere liberati dalla Casa per dare sfogo a tutta la loro passione. Fanno bene a essere terrorizzati perché nella Casa li aspettano al varco. Tutta la settimana che Javier dice di tutto con Shaila, Helena che parla di Lorenzo e fa capire anche lei che c’era altro. Al Gran Hermano si sono lasciati andare e tutti li guardavano”, ha dichiarato Cesara, aggiungendo:

Adesso, insomma, io sono una paladina. Credo nella loro buona fede, forse sono un po’ credulona. Io sono buona. Tutti sono contro di lei, se l’avesse fatto per strategia sarebbe da folle, ha tutti contro.

Le critiche più pesanti arrivano da volti noti del settore. Anna Pettinelli non ha usato mezzi termini, definendo Shaila una “profumiera generale” che “te la fa credere ma non concretizza. Certo che da queste immagini sembra altro. Marina La Rosa era gatta morta? Lei non fece nulla però”.

Ancora più duro Davide Maggio, che ha bollato l’intera vicenda come un “teatrino recitato male”.

Grande Fratello: Il ritorno esplosivo nella Casa

Il rientro della coppia nella Casa del Grande Fratello si preannuncia carico di tensione. Con Helena che insinua dubbi sul rapporto e le dichiarazioni incendiarie di Javier, la puntata di stasera promette scintille.