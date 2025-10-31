Grande Fratello a rischio chiusura: la decisione di Mediaset



Grande Fratello a rischio chiusura: ascolti in picchiata e costi troppo alti, Mediaset valuta la soap turca

Non tira una buona aria a Cologno Monzese per il Grande Fratello, il reality simbolo di Canale 5 che quest’anno sembra non riuscire a risollevarsi. La puntata di giovedì 30 ottobre ha registrato appena il 13,1% di share, con una media di 1.620.000 telespettatori: numeri deludenti per un programma che, almeno all’inizio stagione, viaggiava intorno al 15% e nella prima puntata era arrivato a sfiorare il 20%.

Secondo indiscrezioni riportate da Affari Italiani, in casa Mediaset si starebbe ragionando seriamente sul futuro del format, anche alla luce dei costi di produzione molto elevati e dei risultati che non giustificano più l’investimento.

Mediaset valuta alternative più economiche e ricambio degli autori storici

Voci interne a Cologno Monzese fanno sapere che un prime time con una soap turca costerebbe fino a dieci volte meno rispetto a una puntata in diretta del Grande Fratello e potrebbe persino ottenere ascolti migliori, attorno al 15% di share. Un confronto impietoso che ha fatto scattare riflessioni concrete: mantenere il reality in palinsesto o ridimensionarlo fortemente?

L’ipotesi più probabile, secondo fonti vicine all’azienda, sarebbe un ridimensionamento del progetto, con lo stop ai raddoppi settimanali e un possibile ricambio nel team di produzione, attivo sul programma ormai da diversi anni.

Il brand del Grande Fratello, tuttavia, resta importante per Mediaset, e l’idea non sarebbe quella di abbandonarlo del tutto ma di rilanciarlo da gennaio con l’edizione Vip (vipponi dal mondo di Maria De Filippi), forse affidata di nuovo ad Alfonso Signorini.

Per ora, la rete preferisce mantenere il massimo riserbo, ma la sensazione è che il reality di Canale 5 sia arrivato a un punto di svolta. Le decisioni definitive verranno prese nelle prossime settimane, e potrebbero segnare una svolta storica per uno dei programmi più longevi della televisione italiana.