Grande Fratello: ecco chi potrebbe vincere secondo i bookmaker

Finale del Grande Fratello: il vincitore è già deciso? I bookmaker non hanno dubbi, ma il pubblico potrebbe cambiare tutto, ecco la classifica.

Il Grande Fratello sta per concludersi e l’attesa per il nome del vincitore si fa sempre più alta. Tra due settimane, in diretta su Canale 5, scopriremo chi porterà a casa il titolo di vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo mesi di nomination, litigi, amicizie e strategie, la rosa dei concorrenti si restringe sempre più.

Grande Fratello, la finale è vicina: chi ha più chance di vittoria?

Attualmente sono dieci gli inquilini ancora in gara, ma solo alcuni di loro avranno la possibilità di accedere alla finalissima. I primi tre finalisti già eletti sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Per gli altri, il destino è ancora in bilico e le prossime puntate saranno decisive.

Nel frattempo, chi non ha dubbi su chi vincerà è il mondo delle scommesse. I bookmaker hanno infatti già stilato una classifica che sembra lasciare pochi dubbi su chi potrebbe trionfare.

Zeudi Di Palma favorita: la classifica dei bookmaker

Mentre il pubblico si interroga su chi meriti la vittoria, le agenzie di scommesse hanno già fatto i loro calcoli. Secondo Eurobet, le quote parlano chiaro e vedono una netta favorita: Zeudi Di Palma, quotata 1,35, è al momento la concorrente più accreditata alla vittoria.

Ecco la classifica completa stilata dai bookmaker:

Zeudi Di Palma : 1,35

: 1,35 Helena Prestes : 7,00

: 7,00 Tommaso Franchi : 8,00

: 8,00 Jessica Morlacchi : 13,00

: 13,00 Javier Martinez : 15,00

: 15,00 Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta : 16,00

e : 16,00 Chiara Cainelli : 31,00

: 31,00 Mariavittoria Minghetti e Giglio: 101,00

Se le previsioni dei bookmaker si rivelassero corrette, sarebbe proprio Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, a trionfare. Ma siamo davvero sicuri che il pubblico seguirà questo pronostico?

Tutto può ancora cambiare: il pubblico avrà l’ultima parola

Se c’è una cosa che abbiamo imparato in anni di reality è che le scommesse sono solo un’indicazione, ma il vero verdetto lo danno gli spettatori. E sappiamo bene che il pubblico del Grande Fratello ama le sorprese.

Le dinamiche della casa potrebbero ribaltarsi da un momento all’altro e chi oggi sembra un outsider potrebbe conquistare il favore del televoto. Gli ultimi giorni di reality saranno decisivi e le strategie dei concorrenti potrebbero ancora cambiare tutto.

Chi vincerà davvero il Grande Fratello? Lo scopriremo presto. Intanto, una cosa è certa: il pubblico avrà l’ultima parola. E siamo pronti a scommettere che non mancheranno colpi di scena.