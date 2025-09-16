Grande Fratello 2025: chi è il primo opinionista ufficiale

Opinionista Grande Fratello 2025, ecco il nome!

Grande Fratello 2025, il primo opinionista: sarà in studio con altri due ex gieffini

La nuova edizione del Grande Fratello, in partenza il 29 settembre su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura, continua a far parlare di sé. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, tra le novità dello show ci sarà anche il ritorno in studio di Ascanio Pacelli, ex protagonista della terza edizione del reality. Stavolta, però, avrà un ruolo tutto nuovo: quello di opinionista.

Ascanio Pacelli diventa “commentatore esperto”

Nel 2004 Ascanio partecipò al Grande Fratello conquistando il pubblico con il suo stile garbato e i modi eleganti. A distanza di oltre vent’anni, l’ex concorrente è pronto a tornare nel programma, ma non come inquilino della Casa. Sarà infatti uno dei tre volti storici scelti dalla produzione per commentare in diretta le dinamiche del reality.

Il suo ruolo sarà quello di “commentatore esperto”, una figura diversa dall’opinionista tradizionale, che avrà il compito di analizzare ciò che accade tra i concorrenti, portando la sua esperienza di ex gieffino. I nomi degli altri due opinionisti non sono stati ancora ufficializzati, ma si parla di altri ex partecipanti molto noti al pubblico.

Addio al televoto online: si torna agli SMS

Un altro cambiamento importante riguarda il sistema di voto. Per l’edizione 2025, Mediaset ha deciso di eliminare il televoto via web. Da quest’anno, sarà possibile votare solo tramite SMS, proprio come accadeva nelle prime stagioni del programma.

Questa scelta è stata pensata per limitare il fenomeno dei voti di massa provenienti da account falsi o automatizzati, utilizzati da gruppi organizzati di fan per influenzare l’esito delle nomination. In questo modo, il Grande Fratello punta a garantire un sistema di voto più equo e fedele alle reali preferenze del pubblico.

Chi affiancherà Ascanio in studio?

Ancora mistero sui due ex concorrenti che completeranno il panel degli opinionisti. La produzione starebbe valutando una rosa di nomi noti, con l’intenzione di puntare su personalità che abbiano lasciato il segno nelle precedenti edizioni. I fan più affezionati sperano nel ritorno di volti iconici, ma bisognerà attendere l’annuncio ufficiale per scoprire chi affiancherà Ascanio Pacelli in questa nuova avventura televisiva.

