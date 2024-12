Grande Fratello 2024, preferito, percentuali e nominati 19a puntata 23 dicembre: chi sarà il nuovo eliminato?

Nuova puntata del Grande Fratello 2024, ma questa volta in versione pre natalizia, quella andata in onda ieri sera, in diretta su Canale 5. Oltre a conoscere i due concorrenti preferiti tra coloro finiti al televoto, abbiamo assistito anche alle fatidiche nomination: ecco cosa è successo.

Grande Fratello 2024, preferito e nominati diciannovesima puntata 23 dicembre

Nel corso della puntata di ieri 23 dicembre all’insegna del Grande Fratello, oltre al confronto tra Lorenzo e la mamma di Shaila, Luisa, ed a quello tra Jessica e Luca Calvani, abbiamo scoperto anche i preferiti dell’ultimo televoto.

A finire in nomination nella puntata precedente del reality, erano stati ben sette concorrenti: Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Helena Prestes, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi e Zeudi Di Palma.

Chi ha potuto godere dell’immunità? Zeudi è stata la prima concorrente fuori dalla rosa, seguita da Bernardo, Tommaso ed Emanuele. Dopo un confronto tra Helena, Lorenzo e Javier, proprio la Prestes e Martinez sono risultati i due preferiti, come emerso dai sondaggi online.

Ecco quali sono state le percentuali: Javier 37% delle preferenze, Helena 26%, Lorenzo 25%, Tommaso 9%, Bernardo, Emanuele e Zeudi appena l’1% dei voti.

I concorrenti preferiti hanno deciso chi mandare direttamente al televoto, e dopo qualche momento di titubanza hanno fatto il nome di Emanuele.

Le nomination

E’ tempo di nuove nomination. Oltre a Helena e Javier, ad essere immuni anche Mariavittoria e le Non è la Rai. Le due opinioniste hanno reso immuni Jessica (Cesara) e Amanda (Beatrice). Ecco come si sono svolte le votazioni:

Non è la Rai hanno nominato le Monsè;

Mariavittoria ha nominato Luca;

Lorenzo ha nominato Bernardo;

Luca ha nominato Bernardo;

Zeudi ha nominato Giglio;

Jessica ha nominato Bernardo;

Tommaso ha nominato le Monsè;

Amanda ha nominato Shaila;

Alfonso ha nominato Bernardo;

Le Monsè hanno nominato Tommaso;

Shaila ha nominato le Monsè;

Bernardo ha nominato Luca;

Javier ha nominato Zeudi;

Chiara ha nominato Lorenzo;

Helena ha nominato Chiara;

Emanuele ha nominato Zeudi;

Giglio ha nominato Zeudi.

A finire in nomination sono stati: Bernardo, Emanuele (scelto da Helena e Javier), Le Monsè e Zeudi. Chi sarà eliminato?