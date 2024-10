Grande Fratello 2024, eliminati, percentuali e nominati nona puntata 21 ottobre: cosa è successo

Due “eliminati” nella puntata di ieri del Grande Fratello e nuovi nominati. L’ultimo appuntamento con il reality di Alfonso Signorini è stato letteralmente al cardiopalma ed ha visto numerosi momenti degni di nota: scopriamo quello che è successo nella nona puntata del 21 ottobre.

Oltre al faccia a faccia tra Simone e la (ex?) fidanzata Yulia, nel corso della puntata di ieri abbiamo assistito anche all’arrivo di Maica Benedicto direttamente dalla Spagna.

Ma cosa ha rivelato il televoto? Signorini ha lasciato credere ai gieffini che due concorrenti sarebbero stati eliminati. A salvarsi per prime sono state Yulia ed Amanda, mentre nel ballottaggio tra Lorenzo e Shaila, a lasciare la Casa è stato Lorenzo, che in realtà non è stato eliminato ma proprio insieme a Shaila sono stati chiamati a raggiungere il Gran Hermano per lo scambio con la Spagna di concorrenti.

Ecco quali sono state le percentuali del televoto: Shaila è stata la più votata con il 37% (quindi la preferita), Lorenzo la segue al 27%, Yulia al 22% e Amanda al 14%.

Le nomination

Ed ecco arrivato anche il momento delle nomination del Grande Fratello. Gli immuni della Casa sono stati: Enzo Paolo Turchi e le Non è la Rai. Cesara Buonamici ha reso immune Yulia, mentre Beatrice Luzzi ha fatto il nome di Clayton. Ecco chi sono i nominati del Grande Fratello:

Luca Calvani ha nominato Helena Prestes

Amanda Lecciso ha nominato Helena Prestes

Javier Martinez ha nominato Helena Prestes

Maria Vittoria ha nominato Giglio

Iago Garcia ha nominato Helena Prestes

Giglio ha nominato Iago Garcia

Helena Prestes ha nominato Amanda Lecciso

Tommaso ha nominato Amanda Lecciso

Jessica Morlacchi ha nominato Helena Prestes

Le Non è la Rai hanno nominato Iago Garcia

Enzo Paolo Turchi ha nominato Helena Prestes

Yulia Bruschi ha nominato Jessica Morlacchi

Clayton ha nominato Maria Vittoria

A finire al televoto sono stati: Helena, Amanda, Iago, Giglio, Jessica e Mariavittoria.