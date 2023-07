E’ una rivoluzione totale, quella che riguarda la nuova edizione del Grande Fratello 2023, in partenza da lunedì 11 settembre, come anticipato da TvBlog.it. Ed è proprio il portale televisivo a svelarci nuove gustose anticipazioni su quella che sarà la prossima edizione, della quale abbiamo già appreso le prime importanti novità, annunciare direttamente con un comunicato Mediaset.

Grande Fratello 2023, ecco come sarà lo studio

Intanto si parte con la conferma della giornalista Cesara Buonamici come unica opinionista del Grande Fratello 2023. A lungo corteggiata da Alfonso Signorini, appare oggi la scelta più azzeccata ed apprezzata anche da parte di Pier Silvio Berlusconi, che auspica a una edizione del tutto priva di trash e toni accessi.

A proposito della giornalista, sarebbe giunto anche il benestare del direttore del Tg5, Clemente Mimun attraverso alcuni tweet: “Cesara al GF con Alfonso un grande spariglio televisivo“, seguito da una foto che li vede tutti e tre insieme.

Cambia anche il logo, dal quale viene meno la dicitura “Vip”. Ed a quanto pare cambia anche lo studio, come anticipato dal blog televisivo:

L’11 settembre prossimo scopriremo anche il nuovo studio che sostituirà la location di Cinecittà. Le dirette del prime time infatti andranno in onda dagli studi Voxson di via di Tor Cervara (comunque a poca distanza da Cinecittà). Secondo informazioni di TvBlog la scenografia – rinnovata un anno fa – rimarrà pressoché la stessa, ma con dei piccoli accorgimenti, perlopiù tecnici. Le dimensioni del nuovo studio, tra l’altro, sarebbero molto simili al precedente, per questo l’installazione scenografica è più semplice da riprodurre.