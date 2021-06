Ex di ex che stanno con ex di ex. No, non è la nuova hit dell’estate 2021, ma ciò che ci racconta il gossip di queste ultime ore. A quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne Oscar Branzani, si starebbe frequentando con Federica Lelli, ex fidanzata del cantante Ultimo.

Gossip, tronista di Uomini e Donne sta con la ex di Ultimo?

Ultimo ha ufficializzato da poco la sua relazione con la figlia di Heather Parisi. Prima di viversi questo nuovo amore, il celebre cantante era fidanzato con Federica Lelli.

Oscar Branzani, invece, dopo la tormentata storia d’amore con Eleonora Rocchini, sua scelta a Uomini e Donne, era sparito dal radar del gossip.

Proprio in queste ore, i due sono tornati alla ribalta dopo una segnalazione dei colleghi di Very Inutil People:

L’ex calciatore e la 23enne sono stati beccati insieme ed in atteggiamenti piuttosto intimi: carezze, abbracci e baci che hanno lasciato ben poco all’immaginazione. Stando a quanto ci ha rivelato la nostra fonte, Oscar e Federica, che non si sono mai persi di vista durante la serata, hanno trascorso le ore ballando e scambiandosi baci appassionati.

A quanto pare Federica Lelli si è occupata, di recente, di sponsorizzare i costumi di Oscar Branzani e… da cosa nasce cosa?

Very Inutil People prosegue:

Come mostrano gli scatti pubblicati proprio da Oscar e Federica su Instagram, alcuni giorni fa entrambi si registravano presso l’AMI Beach Restaurant di Golfo Aranci, in Sardegna appunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica ⭐️ (@federicalelli)